مانشستر يونايتد يدرس مصير حارسه دي خيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرس مانشستر يونايتد مصير دافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحُمر، سواء باستمراره من عدمه، في ظل انتهاء عقده مع اليونايتد بنهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح للنادي بتجديد عقد الحارس لمدة موسم آخر.

وبحسب صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، فإن اليونايتد يدرس عدم تفعيل خيار التجديد في عقد ديفيد دي خيا، في ظل تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة، وعدم ثباته على تقديم مستوى فني مميزاً مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن عقد دي خيا ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وفي حال قرر النادي تفعيل خيار التجديد فسيتواجد دي خيا في الأولد ترافورد حتى عام 2024.

في الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن اليونايتد له خطة طويلة الأمد بالنسبة لمستقبل حراسة المرمى، فالنادي يفكر في التعاقد مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الحالي الذي يقدم مستوى فني مميزاً، وفي اليونايتد يرون أنه قادر على التواجد مع كتيبة الشياطين الحُمر وتقديم مستوى جيداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز