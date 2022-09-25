ساوثغيت كان يدرك بأنه سيكون عرضة للانتقادات

المصدر: أ ف ب

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كشف مدرب منتخب انجلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت الأحد إنه كان يدرك أنه سيتعرض في مرحلة ما لانتقادات لاذعة خلال فترة توليه مهمة الاشراف على "الاسود الثلاثة"، لكنه لا يزال واثقا من أن فريقه سيظهر بوجه مختلف في مونديال قطر 2022 بعد اقل من شهرين.

وهبط منتخب انجلترا الى المستوى الثاني من دوري الامم الاوروبية بعد فشله في الفوز في اي من مبارياته الخمس.

واطلق انصار المنتخب صافرات الاستهجان في وجه ساوثغيت بعد الخسارة صفر-1 امام ايطاليا في ميلانو الجمعة، ليواصل المنتخب الانجليزي عقمه الهجومي حيث فشل في التسجيل من اللعب المفتوح على مدى 495 دقيقة.

وقال ساوثغيت الذي قاد انجلترا الى نصف نهائي مونديال روسيا عام 2018 ونهائي كأس اوروبا عام 2021، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة المانيا على ملعب ويمبلي الاثنين في ختام منافسات المجموعة الثالثة "دائما ما تكون الضجة اعلى واكثر انتشارا مع المنتخب الوطني وأنا أتفهم هذا الامر تماما ولا أختبئ من ذلك".

وتابع "انها وضعية لا نستمتع بها عندما لا نفوز بمباريات كرة القدم. لكن علينا أن نواصل القيام بالأشياء الصحيحة كل يوم من اجل مواصلة تحسين أجزاء صغيرة من أدائنا يمكن أن تحدث فرقا".

واوضح "إذا قمنا بمقاربة كل يوم بهذه الطريقة وحافظنا على معايير عالية، ستأتي العروض وستتغير النتائج في النهاية".

وأضاف "ستكون هذه سابع (بطولة كبرى) لي كلاعب أو مدرب. لقد عشت كل شيء إلى حد كبير: الحرب مع وسائل الإعلام، الحب المطلق، (الآن) نحن في مكان ما في منتصف ذلك، أو ربما لسنا في الوسط".

وختم "كنت مدركا بأني سأعيش هذه التجربة خلال مسيرتي مع المنتخب".



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