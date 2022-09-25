هدف صاروخي مذهل لمدافع من مسافة 70 متراً (فيديو)

المصدر: وكالات

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شهد الدوري الأمريكي لكرة القدم، مساء الخميس الماضي، تسجيل أحد مدافعي فريق Real Salt Lake الأمريكي هدفا مذهلاً هز به شباك نادي " أطلس" من مسافة 70 ياردة، تعادل 64 مترا.

ومرر أحد لاعبي الدفاع في "سولت ليك" الكرة إلى زميله Aaron Herrera فانتهزها هيريرا فرصة حين لاحظ في الدقيقة 17 من المباراة، أن جوزيه هيرنانديز حارس مرمى "أطلس" كان بعيدا بعض الشيء عن مرماه.

وأسرع هيريرا وجهّز الكرة بقدميه، وأطلقها قذيفة صاروخية ليسجل هدفا أثار جنون الجماهير والمشاهدين، وفق ما يظهر بالفيديو المعروض، وهو فيديو انتشر سريعا واكتظت به مواقع التواصل أمس واليوم.

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