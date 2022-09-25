إصابة قوية لرونالدو أمام التشيك

المصدر: البيان

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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، لإصابة قوية في وجهه خلال مباراة التشيك، التي جرت السبت، في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز البرتغال (4-0).

وسقط رونالدو أرضا، والدماء تنهال من وجهه، بعدما أصيب في أنفه الأنف بعد التحام قوي مع توماس فاسليش حارس التشيك.

ورفض رونالدو، الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها لكنه لم يستطع التسجيل.

واكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه التشيكي 4 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد التشيك عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق ديوجو دالوت في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني في ادلقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 أضاف دالوت الهدف الثاني له والثالث للمنتخب البرتغالي، فيما سجل دييجو جوتا الهدف الرابع للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 82.

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