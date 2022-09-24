برشلونة في "ورطة" قبل مواجهة ريال مدريد في "الكلاسيكو"

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم تعرض لاعبه رونالد أراوخو لإصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب أوروغواي، لتتفاقم مشكلات برشلونة الدفاعية بعد تعرض جول كوندي لإصابة أيضا في الفخذ.

وجرى تبديل أراوخو بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة الودية التي خسرها منتخب أوروغواي أمام نظيره الإيراني صفر - 1 في النمسا يوم الجمعة.

وفي وقت سابق أمس، كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن أن جول كوندي سيرحل عن معسكر المنتخب الفرنسي الذي يدربه ديديه ديشامب، عقب تبديله خلال المباراة أمام النمسا مساء الخميس في دوري أمم أوروبا، بسبب الإصابة.

وأعلن برشلونة اليوم عن طبيعة إصابة كل من اللاعبين، حيث يعاني أراوخو من كسر قلعي في الفخذ الأيمن بينما يعاني كوندي من إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

ولم يكشف برشلونة في بيانه عن فترة زمنية متوقعة لعودة المدافعين، لكن تقارير إسبانية ذكرت أن اللاعبين قد يغيبان عن الملاعب حوالي الشهر ما يعني إمكانية غيابهما عن الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد يوم 16 أكتوبر.

ويشكل غياب أراوخو وكوندي معا لفترة، أزمة كبيرة لتشافي المدير الفني لبرشلونة، حيث يشكل الثنائي الدعامة الأساسية لدفاع الفريق تحت قيادته.

وشارك أراوخو في جميع المباريات الست لبرشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني، بينما شغل كوندي مركز الظهير الأيمن منذ انضمامه للفريق من أشبيلية، وقد صنع هدفين خلال ثلاث مباريات بالدوري مع برشلونة.

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