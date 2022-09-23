بشأن هاري كين.. توتنهام يخطط لإفساد خطة بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ نادي توتنهام في التحرك لتأمين نجمه هاري كين، بعدما علم باهتمام بايرن ميونخ بضمه، استغلالا لاقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن توتنهام يرغب في تحصين هاري كين من خلال حسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك قبل بدأ منافسات كأس العالم 2022.

ويسعى بايرن ميونخ لضم كين في الموسم المقبل لتدعيم مركز الهجوم، بعد رحيل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي وانتقاله إلى صفوف برشلونة.

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أشارت في وقت سابق إلى أن بايرن ميونخ طالب هاري كين بتأجيل التوقيع على عقود التمديد مع توتنهام، مشيرة إلى أن البافاري يخطط لحسم صفقة هاري في الشتاء المقبل أو صيف 2023، من خلال الضغط على إدارة توتنهام لبيع اللاعب، والاستفادة من رحيله بدلاً من خسارته مجانًا عقب نهاية عقده.

ورد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، في وقت سابق على الأنباء الخاصة بانتقال هاري كين إلى صفوف الفريق الألماني، حيث قال: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الأمر".

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