هنري يقود منتخب بلجيكا أمام هولندا في دوري أمم أوروبا

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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يقود الدولي السابق تييري هنري منتخب بلجيكا تدريبياً أمام هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بصفته المدرب المساعد بالمنتخب البلجيكي.

وتقام مباراة بلجيكا وهولندا الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا، ويقود هنري منتخب بلجيكا في اللقاء بعدما رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستئناف المقدم ضد طرد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز أمام ويلز.

وكان مارتينيز تعرض للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، بعدما احتفظ بالكرة عقب خروجها من الملعب لكي يستعيد لاعبوه مراكزهم عقب هجمة مرتدة من ويلز.

وبرر مارتينيز تصرفه بأنه طبيعي وكان يستحق البطاقة الصفراء فقط وليس الطرد وقام بالاستئناف على القرار، لكن الاتحاد الأوروبي رفض الاستئناف على قرار الحكم التركي ضد المدرب.

ويحضر المدرب الإسباني المؤتمر الصحفي الذي سيسبق مواجهة هولندا ضد بلجيكا فقط، ولكن تييري هنري هو من سيقود منتخب بلجيكا أمام الطواحين من على مقاعد البدلاء.

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