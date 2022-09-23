"اليويفا" يستعد لإطلاق السوبر الأوروبي بنظام جديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إإقامة بطولة السوبر الأوروبي بشكل جديد تماما بتنظيمها خارج أوروبا وإشراك فرق من قارة أخرى.

وتقام كأس السوبر الأوروبي حاليا على شكل مباراة واحدة بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتقام في ملعب أوروبي يتم تحديده مسبقا.

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية وفقا لروسيا اليوم، أن النظام الجديد الذي يدرسه "اليويفا" حاليا، ينظر في إمكانية إقامة كأس السوبر الأوروبي خارج أوروبا وبالتحديد في الولايات المتحدة، وبمشاركة أربعة أندية في البطولة بدل فريقين، هي أبطال: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وبطل الدوري الأمريكي، ليكون ضيفا من خارج القارة العجوز على البطولة، أي أن بطل السوبر الأوروبي يمكن أن يكون فريقا أمريكيا.

وشددت "الغارديان" على أن هناك محادثات جادة في هذه المرحلة حول لعب مباريات دوري أبطال أوروبا خارج أوروبا، لكن تطبيق الفكرة سيكون اعتبارا من العام 2024.

وأكدت الصحيفة أن فكرة إقامة كأس السوبر ألأوروبي في الولايات المتحدة تكتسب زخما كونها ستحقق المزيد من الإيرادات ليس فقط للأندية المتنافسة ولكن لكرة القدم الأوروبية ككل، من خلال جذب جمهور جديد ورعاة جدد.

ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات في الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول يومي الخميس والجمعة المقبلين، في ظل حرص "اليويفا" ورابطة الأندية الأوروبية على تعزيز روح الابتكار لزيادة مواردها المالية.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو حامل لقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 مع بداية الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز