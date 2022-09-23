سلوك غير لائق.. الاتحاد الإنجليزي يتهم رونالدو في واقعة كسر الهاتف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، بخرقه للقوانين من خلال ارتكابه لسلوك غير لائق وعنيف، عقب نهاية مباراة فريقه أمام إيفرتون شهر أبريل الماضي بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو انتزع هاتفاً محمولا من يد مشجع صغير بعد هزيمة اليونايتد أمام إيفرتون وقام بإلقائه أرضاً، كتعبير عن غضبه عقب هزيمة فريقه.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما رسميا لرونالدو بخرقه لقانون السلوك الغير لائق والعنيف.

ورد اليونايتد على الاتحاد في بيان رسمي تضمن الآتي: "لقد لاحظنا الاتهام الموجه من الاتحاد الإنجليزي بشأن رونالدو، ونؤكد على دعمنا الكامل للاعب في رده على هذا الاتهام".

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