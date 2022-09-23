مبابي في الصدارة وصلاح خامساً.. تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، في المركز الخامس بقائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، وذلك بعد تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي مؤخراً.

ووفقا لموقع "ليفربول إيكو" الذي نقل تقريراً عن موقع "سبورتيكو" المختص في الكشف عن اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، من خلال رصد أجرهم الأسبوعي وقيمة التعاقدات التجارية التي يبرموها مع شركات الدعاية، فإن صلاح يحصل وفقاً للتقارير على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع ليفربول، بواقع 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ما يساوي تقريباً 39 مليون دولار.

وأوضح الموقع إن التعاقدات التجارية لمحمد صلاح مع بعض الشركات، تجعله يحصل على إجمالي 34 مليون جنيه إسترليني على مدار موسم 2023/2022، وهو ما يجعله خامس أعلى لاعب في العالم من حيث الأجر والتعاقدات.

وتفوق صلاح في القائمة على عدة نجوم في كرة القدم من حيث الأجر والتعاقدات، أمثال إيدين هازارد، ورحيم ستيرلينغ، وكيفين دي بروين، وأنطوان جريزمان.

ويأتي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع بحصوله على 91 مليون دولار على مدار الموسم من حيث الأجر والتعاقدات، بينما يحتل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث يحصل الأول على 110 مليون دولار والثاني على 113 مليون دولار، فيما يتصدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القائمة بحصوله على 125 مليون دولار.

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