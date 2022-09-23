استخدم السحر للفوز بالبطولات.. شقيق بوغبا يواصل كشف المستور رغم احتجازه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس ومنتخب فرنسا، هجومه الحاد على شقيقه، رغم احتجازه على خلفية قضية ابتزاز بول.

ونشر ماتياس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو تم الاتفاق مُسبقاً بينه وبين أحد الأشخاص على بثها حال عدم قدرته شخصياً على النشر، وهو ما حدث بالفعل نتيجة احتجازه في السجن بسبب ابتزاز شقيقه.

وأشار ماتياس في مقاطع الفيديو إلى أن بول شقيقه من أتباع طبيب ساحر مقرب من الفرنسي الدولي السابق ألو ديارا الذي التقى به من خلال اللاعب سيرجي أورير، مشيراً إلى أن هذا الساحر كان يحصل على راتب يتراوح بين 75 إلى 100 ألف يورو شهرياً، واستغل بول هذا الطبيب لإثارة الجماهير بالسباب ضد عدد من زملائه في الفرق وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأكد ماتياس أن بول طلب المساعدة من الساحر في الفوز ببطولات معينة مثل نهائي يوروبا ليغ 2017 ونهائي يورو 2016 والذي شهد أحداثاً غريبة مثل سرب الفراشات الذي اقتحم الملعب.

وأوضح ماتياس أن بول وجد طريقه لإسكاته وتشويه سمعته بأشياء لم يفعلها، وحدث ذلك من خلال خداع الشرطة كما فعل في الماضي مع ابن عمه بهدف إسكاته، مشيراً إلى أن بول تخطى الحدود وعرض العائلة للخطر وتخلى عنهم دون سبب رغم أنه نشأ في أسرة مترابطة، وأصبح بول شخصاً يفضل شراء المجوهرات بعشرات الملايين في الوقت الذي يكون هناك أفراد من عائلته يعانون من مرض خطير ويتوسلون له لمساعدتهم مقابل سنت واحد حسب وصفه.

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