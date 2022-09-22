متفوقاً على ميسي..نيمار يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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توج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس الماضي في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونال نيمار جائزة الأفضل بعد أدائه المميز خلال شهر أغسطس، بعدما تمكن البرازيلي من تسجيل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 5 مباريات، ليساهم في تسجيل 13 هدفا لفريقه على مدار الشهر.

وتفوق نيمار على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفلوريان سوتوكا، نجم لانس، اللذين جاءا خلف البرازيلي في ترتيب لاعبي الشهر.

يشار إلى أن ميسي على مدار شهر أغسطس، تمكن من تسجيل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وبفضل تألق نيمار وميسي إضافة إلى المهاجم الدولي كيليان مبابي مع مطلع هذا الموسم، يتربع باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، نادي مارسيليا.

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