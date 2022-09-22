بـ64 تهمة تلاعب بنتائج المباريات..إيقاف مدرّب مدى الحياة

المصدر: أ ف ب

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أُوقف مدرب كرة مضرب تشيلياني من ممارسة هذه الرياضة مدى الحياة، بعد إدانته بـ64 تهمة تلاعب بنتائج المباريات.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب إن سيباستيان ريفيرا وهو لاعب سابق، ارتكب أكبر عدد من المخالفات التي اكتُشفت إما من قبلها أو وحدة النزاهة التي حُلت في العام 2020 والتي كانت منوطة بمراقبة التلاعب بنتائج المباريات.

وفي جلسة استماع ترأستها مسؤولة مكافحة الفساد جاين مولكايهي، وهي محامية بارزة مقرها لندن، غُرّم ريفيرا أيضاً بمبلغ 250 ألف دولار.

وقضى الحُكم بمنع ريفيرا نهائياً من التدريب أو اللعب أو حضور أي حدث كرة مضرب مصرح به أو تقرّه الهيئات الناظمة للعبة.

وأشار البيان الصادر عن الوكالة الخميس إلى أن ريفيرا الذي كان أعلى تصنيف عالمي له لدى رابطة اللاعبين المحترفين في المركز 705، "فشل في الانخراط بشكل هادف في العملية التأديبية".

وارتكب ريفيرا انتهاكات متعددة للوائح مكافحة الفساد، بما في ذلك محاولة "التلاعب بنتائج" حدث ما، بالإضافة إلى جهود التآمر أو قبول أموال أو مزايا أخرى بهدف "التأثير سلباً على جهود أحد اللاعبين" في المباريات.

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