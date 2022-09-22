اقتحام الملعب والاعتداء على اللاعبين.. أزمة في الدوري الكولومبي بسبب الجماهير (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقتحمت جماهير نادي ديبورتيفو كالي، ملعب مباراة فريقها أثناء مواجهة نظيره كورتولا ضمن منافسات الدوري الكولومبي، للاعتداء على لاعبيها.

وتسبب اقتحام الجماهير للملعب في إيقاف المباراة قبل أن يتم إلغاءها في الدقيقة 82، وكانت تشير النتيجة وقتها إلى تأخر ديبورتيفو في النتيجة 0/2.

وحقق ديبورتيفو فوزاً واحداً خلال 12 مباراة بالمسابقة، الأمر الذي جعله يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب رغم تتويجه بطلاً للمسابقة في الموسم الماضي، وهو ما أغضب جماهيره بشدة لذلك قررت اقتحام الملعب والانتقام من لاعبيها.

واعتدت الجماهير على قائد فريقها تيوفيلو غوتييريز وكذلك مدرب الفريق ماير كانديلو، على خلفية النتائج السيئة، قبل أن يخرج اللاعبون والجهاز الفني من الملعب تحت حراسة الشرطة.

وطالبت الجماهير الغاضبة من إدارة النادي، إقالة الجهاز الفني بسبب سوء النتائج، خاصة أنه يتبقى للفريق 7 مباريات على نهاية مباريات المرحلة.

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