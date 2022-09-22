دوري الأمم الأوروبية.. معركة الصدارة بين ألمانيا والمجر

المصدر: وكالات

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ستكون المواجهة بين المانيا والمجر في لايبزيغ الجمعة معركة على صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الخامسة من المستوى الأول لدوري الامم الاوروبية في كرة القدم.

وتحتل المجر المركز الاول برصيد 7 نقاط مقابل 6 لألمانيا، في حين تملك ايطاليا 5 نقاط وانكلترا نقطتين فقط.

ويستطيع المنتخب المجري بلوغ الدور نصف النهائي في حال فوزه على المانيا وعدم فوز ايطاليا على انجلترا.

ويعي المنتخب الالماني بأن نظيره المجري لن يكون لقمة سائغة بعد ان انتزع منه التعادل 1-1 في بودابست مطلع الصيف وأبلى بلاء حسنا في كأس اوروبا صيف 2021 بانتزاعه التعادل من فرنسا بطلة العالم 1-1 ومن المانيا ايضا 2-2.

ويعاني المنتخب الالماني من غياب عناصر مؤثرة في صفوفه أبرزها لقائده وحارس مرماه مانويل نوير وزميله في صفوف بايرن ميونيخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا بعد ان تبين اصابتهما بفيروس كورونا، بالإضافة الى اصابة مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في كاحله.

وأكد لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ يوناس هوفمان في مؤتمر صحافي بانه يتعين على فريقه ان يكون في اعلى درجات الجاهزية لمواجهة المجر، بقوله "المجر فريق يعتمد على القوة طوال الدقائق التسعين. لم يسنح لنا الكثير من الفرص في مباراة الذهاب (في بودابست) وهذا امر يعني الكثير".

واضاف "يتعين علينا ان نلعب بقتالية منذ اللحظة الاولى من اجل تسجيل هدف بأسرع وقت ممكن".

- إنكلترا لتجنب الهبوط الى المستوى الثاني -بدوره اعتبر مدافع المانيا ثيلو كيهلر أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة المجر وقال في هذا الصدد "انه منافس مزعج، لقد ادركنا ذلك والامر ينطبق على انكلترا وايطاليا ايضا. هذه المنتخبات تلعب بتصميم كبير".

في المقابل، أمل مدرب المنتخب هانزي فليك ان يترجم المهاجم تيمو فيرنر الفرص التي تسنح له الى اهداف وقال "دائما ما يصنع تيمو الفرص امام المرمى، يستطيع ان يتحرر من مراقبيه بطريقة سلسة".

واضاف "يتعين عليه الآن ان يكون فعالا في الاسابيع المؤدية الى كأس العالم وهذا الامر سيرتد ايجابا عليه وعلى الفريق".

ولم يسجل فيرنر سوى هدف واحد في 6 مباريات منذ عودته الى صفوف لايبزيغ قادما من تشلسي الإنكليزي في اب/اغسطس الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي ايطاليا مع انكلترا الجريحة على ملعب سان سيرو في ميلانو. وتأمل ايطاليا الغائبة عن كاس العالم للمرة الثانية تواليا في تعويض هذه الخيبة من خلال المحافظة على امالها في بلوغ نصف النهائي.

وسيغيب عن صفوف منتخب ايطاليا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي المؤثر ماركو فيراتي لاصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد ليون، وانضم اليه زميلاه لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو.

اما انجلترا، ففقدت الامل ببلوغ نصف النهائي لكنها مطالبة بالفوز في مباراتيها المقبلتين تفادياً للهبوط إلى المستوى الثاني.

واستدعى مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت مهاجم برنتفورد آيفن توني للمرة الاولى الى صفوف "الاسود الثلاثة" ليكافئ المهاجم ابن الـ 26 عاماً على بداياته الجيدة هذا الموسم مع فريقه حيث سجل 5 أهداف في 7 مباريات في الـ "بريميرليغ".

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