إيطاليا وإنجلترا أقوى مواجهات الجولة الخامسة من بطولة أمم أوروبا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد 14 شهرا فقط من المواجهة بينهما في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا /يورو 2020/، سيكون المنتخبان الإيطالي والإنجليزي على موعد غدا الجمعة مع مباراة أخرى حاسمة وعصيبة عندما يلتقيان في الجولة الخامسة من مباريات بطولة دوري أمم أوروبا.

وتكتسب المباراة أهمية بالغة في ظل الموقف الصعب لكل من الفريقين، فيما تشهد نفس المجموعة غدا صراعا مثيرا بين المنتخبين الألماني والمجري على صدارة المجموعة.

وعلى استاد "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع مواجهة نارية أخرى واختبار من العيار الثقيل لكل من طرفي المباراة النهائية ليورو 2020، والتي فاز فيها المنتخب الإيطالي باللقب عبر ركلات الترجيح.

وقبل مباراة الغد، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع /الأخير/ في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين وبفارق 3 نقاط خلف نظيره الإيطالي، وخرج الفريق صفر اليدين من سباق التأهل لنصف نهائي هذه النسخة من دوري الأمم، ولكنه يتطلع للفوز على المنتخب الإيطالي غدا سعيا للبقاء في دوري "القسم الأول".

ويبحث المنتخب الإنجليزي عن انتصاره الأول في النسخة الحالية من دوري الأمم أملا في استعادة المعنويات العالية قبل أقل من شهرين على خوض فعاليات كأس العالم، كما يتطلع الفريق للثأر من نظيره الإيطالي الذي حرمه في منتصف العام الماضي من التتويج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إنجلترا خلال يونيو الماضي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن المنتخب الإيطالي يسعى للفوز على ملعبه غدا من أجل تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها ضمان "البقاء" رسميا في دوري القسم الأول بالبطولة الحالية وترك الهبوط إلى القسم الثاني للمنتخب الإنجليزي.

كما يتطلع المنتخب الإيطالي للحفاظ على فرصة المنافسة على التأهل من هذه المجموعة إلى نصف النهائي خاصة إذا انتهت المباراة الأخرى بين ألمانيا والمجر بالتعادل.

ويمثل الفوز في مباراة الغد والاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل لنصف النهائي وسيلة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للمنتخب الإيطالي في ظل غيابه عن بطولة كأس العالم 2022 بعد إخفاقه في الملحق الأوروبي الفاصل.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة غدا، يتطلع المنتخب الألماني إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها من الفوز 5-2 على نظيره الإيطالي في الجولة الماضية وتحقيق الفوز على نظيره المجري لانتزاع صدارة المجموعة وتعزيز فرص التأهل لنصف النهائي.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف نظيره المجري، الذي فجر المفاجأة وفاز على نظيره الإنجليزي ذهابا وإيابا وتعادل مع المنتخب الألماني 1-1 في مباراة الذهاب بالمجر ليعزز فرصه في التأهل لنصف النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز