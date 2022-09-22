ريال مدريد فوق الجميع.. الانتقادات تطول أسينسيو بسبب مفاوضات برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجهت العديد من الانتقادات ضد نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، على خلفية التصريحات المثيرة التي أطلقها اللاعب الإسباني، رداً على مفاوضات برشلونة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة يرغب في التعاقد مع أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

ووجه المحلل الرياضي أليكسيس، انتقادات لأسينسيو على خلفية التصريحات المثيرة التي أطلقها اللاعب رداً على مفاوضات برشلونة، حيث قال في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية: "أسينسيو يريد أن يكون مرغوباً فيه من جانب برشلونة، ويبدو بالنسبة لي أنه لاعب مثالي لهم".

وتابع: "ماركو يعرف أن ريال مدريد يريد التخلص منه، وهو على دراية أيضاً بأن تلك التصريحات سيتبعها صافرات استهجان بحقه في البرنابيو".

وأكمل: "الأمر بات واضحاً أمام أعين الجميع، ما قاله أسينسيو يعتبر تهديداً لريال مدريد بشكل غير مباشر، فإما تتم عملية تجديد عقده بالشروط التي يرغب فيها، أو سيرحل إلى برشلونة، ولكن يبدو أنه نسى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الريال فوق الجميع وسبق له التخلي عن أساطير وليس مجرد لاعبين عاديين، حتى وإن كانوا سيلعبون في صفوف الغريم التقليدي".

وكان أسيسنيو رد بشكل مفاجئ على أنباء مفاوضات برشلونة لضمه، بعدما أكدت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث قال: "آمل أن يتم تجديد عقدي مع ريال مدريد، سنرى ما سيحدث، أنت لا تعرف أبداً كيف تمضي الأمور، في عالم كرة القدم يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة، لا يمكنني قول أي شيء آخر لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث".

ولم يغلق أسينسيو الباب أمام الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، حيث قال: "بصراحة لا أعرف أنا أركز على ما أفعله، أفكر فقط في الحاضر، أركز الآن على تقديم كل شيء مع المنتخب ومع فريقي".

وأتم: "لم أفكر حتى في اللعب لبرشلونة، ولم أقيم العرض، لا يمكنني إعطاء إجابة، لا أعرف ماذا أقول".

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