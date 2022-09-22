خوفاً من الحظر الأوروبي.. ريال مدريد يؤمن خزينته بـ 780 مليون يورو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام نادي ريال مدريد بتوفير مبلغ مالي كبير بقيمة 780 مليون يورو لتأمين تكاليفه، حال قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحظره من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، على خلفية مشروع السوبرليغ الذي يرغب الريال في تطبيقه، وسط رفض تام من جانب الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لشبكة "سبورتس كيدا" العالمية، فإن يويفا بإمكانه استبعاد الأندية الثلاثة وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المتمسكون بلعب السوبرليغ من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2023، بخلاف تغريمهم 15 مليون يورو وحجب 5% من البطولات التي حصلوا عليها تحت تنظيم الاتحاد الأوروبي بسبب هذه القضية، الأمر الذي دفع الريال لتوفير المبلغ المذكور كخطة احتياطية لتغطية تكاليفه، حال خسارة الدعوى القضائية ضد الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الشبكة أن مبلغ الـ 780 مليون يورو، سيظل في خزينة ريال مدريد دون أن يُمس، ليتعين من خلاله على مسؤولي الميرنغي تأمين رواتب لاعبيه وموظفيه، وتكلفة الانتقالات وكافة الأمور الإدارية المتعلقة بالنادي.

وكانت أندية ميلان وانتر ميلان ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام، انضمت إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في مشروع السوبرليغ الأوروبي، ولكن بعد ذلك انسحبت كل الأندية الإنجليزية بجانب قطبي ميلان، وتبقي فقط برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بسبب ضغط من جماهير هذه الأندية، وبعض الحكومات، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقام الاتحاد الأوروبي بعدها برفع قضية على الأندية الثلاثة، يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، وهي القضية التي لم يصدر فيها أي حكم إلى الآن، وحال انتصر الاتحاد الأوروبي في صراعه القضائي ضد الأندية الثلاثة سيمكنه وقتها فرض عقوبات مشددة عليها.

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