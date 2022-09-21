بعد 8 سنوات.. منتخب الإمارات يجدد المواجهة مع باراجواي على ملاعب النمسا

المصدر: وام

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تشهد ملاعب النمسا تجدد المواجهة بين منتخب الإمارات لكرة القدم ومنتخب باراجواي عندما يلتقيان وديا يوم الجمعة المقبل بعد 8 سنوات من المواجهة السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

ويختتم منتخب الإمارات غدا الخميس تدريباته استعدادا للمواجهة الودية المرتقبة مع منتخب باراجواي في أولى ودياته ضمن برنامج الإعداد لارتباطاته المقبلة.

مباراة الجمعة تعد الأولى من وديتين يخوضهما منتخب الإمارات في معسكر إعداده الحالي بالنمسا، والذي يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري حيث يلتقي الفريق نظيره الفنزويلي يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد منتخب الإمارات حاليا بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لـ3 ارتباطات مهمة، وهي كأس الخليج العربي /خليجي 25/ وبطولة اتحاد غرب آسيا وبطولة كأس آسيا 2023.

كان المنتخبان قد التقيا في سبتمبر 2014 خلال معسكر إعداد منتخبنا لكأس الخليج /خليجي 22/، التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2014، وبطولة أمم آسيا 2015 في أستراليا.. وكانت المباراة وقتها هي الرابعة لمنتخب الإمارات في معسكره بالنمسا بعد 3 مواجهاته مع أودينيزي الإيطالي ومنتخبي النرويج وليتوانيا.

و تضم قائمة منتخب الإمارات في معسكره الحالي بعض اللاعبين الذين تواجدوا ضمن صفوفه في الودية السابقة أمام باراجواي، عندما كان المدرب مهدي علي مديرا فنيا لمنتخبنا.. ويبرز من بينهم على خصيف وخالد عيسى وعلي مبخوت وعبد العزيز هيكل.

و تنضم المباراتان أمام باراجواي وفنزويلا في الأيام القليلة المقبلة إلى سلسلة اللقاءات الودية التي يخوضها منتخبنا مع منتخبات من أمريكا الجنوبية والتي تضم منتخبات البرازيل وتشيلي وبوليفيا.

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