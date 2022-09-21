في الدوريات الكبرى.. نيمار يتصدر وهالاند ثالثاً بقائمة أكثر المساهمين في الأهداف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وبحسب شبكة "سكاواكا" المتخصصة في إحصائيات اللاعبين، فإن نيمار يتصدر قائمة أكثر المساهمين في الأهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الحالي، بواقع 15 هدفاً بين تسجيل وصناعة.

ويأتي في المركز الثاني كودي جاكبو لاعب آيندهوفن الهولندي بـ 14 هدفاً، ثم آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بـ 12 هدفاً، بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الذي يحل رابعاً، فيما تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في المركز الخامس بـ 10 أهداف.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الكبرى خلال الموسم الحالي، كالتالي:

نيمار دا سيلفا - باريس سان جيرمان: 15

كودي جاكبو - آيندهوفن: 14

آرلينغ هالاند - مانشستر سيتي: 12

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان: 11

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 10

شيرالدو بيكر - يونيون برلين: 9

تشافي سيمونز - آيندهوفن: 9

دانغو واتارا - لوريان: 8

بورخا إيغليسياس - ريال بيتيس: 7

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي: 7

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