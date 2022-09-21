غياب رونالدو وتواجد صلاح.. هالاند يتصدر التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تصدر آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي فاز بصفقة هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد شرائه من ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين وإحصائياتهم، فإن هالاند جاء على رأس التشكيل بقيمة تسويقية تبلغ 150 مليون يورو، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتشكيل 925 مليون يورو.

وجاء التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي حسب "ترانسفير ماركت"، باستخدام خطة 3/4/3، كتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (50 مليون يورو)

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (80 مليون يورو)، روبين دياز (75 مليون يورو)، ويسلي فوفانا (65 مليون يورو)

خط الوسط: فيل فودين (90 مليون يورو)، كيفين دي بروين (85 مليون يورو)، برونو فرنانديز (85 مليون يورو)، ديكلان رايس (80 مليون يورو)

خط الهجوم: لويس دياز (75 مليون يورو)، محمد صلاح (90 مليون يورو)، آرلينغ هالاند (150 مليون يورو

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