بمشاركة 53 منتخباً.. الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام قرعة يورو 2024

المصدر: وكالات

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اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في اجتماعها بمدينة هفار الكرواتية، نظام قرعة وتصفيات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وأقرت اللجنة عدم مشاركة المنتخب الألماني في التصفيات حيث يتأهل مباشرة إلى النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف.

وبهذا، يقتصر عدد المنتخبات التي يشهدها حفل إجراء القرعة، في 9 أكتوبر المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية، على 53 منتخباً في ظل استمرار استبعاد جميع الفرق والمنتخبات الروسية من المنافسات القارية.

وخلال مراسم القرعة، سيتم توزيع المنتخبات الـ 53 على 10 مجموعات، منها 7 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، فيما تضم كل من المجموعات الـ3 الأخرى 6 منتخبات.

وإلى جانب المنتخب الألماني سيتأهل للنهائيات المنتخبات الفائزة بكل من المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فيما ستتحدد المنتخبات الثلاثة الأخرى من خلال ملحق فاصل تقام فعالياته في مارس 2024.

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