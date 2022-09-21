بسبب كنتاكي.. أزمة قانونية تواجه مبابي

المصدر: وكالات

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قال مسؤول تنفيذي كبير لعمليات سلسلة مطاعم كنتاكي في فرنسا إن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة قد تتخذ إجراءات قانونية بعدما رفض المهاجم كيليان مبابي المشاركة في بعض التزامات رعاية المنتخب الفرنسي.

وقال آلان بيرال، نائب رئيس سلسلة مطاعم كنتاكي في فرنسا لموقع سبورت بزنيس كلوب على الانترنت إن السلسلة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية رغم أنه لم يحدد ما إذا كان ذلك سيكون ضد اللاعب أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال بيرال "لقد دفعنا مقابل الحصول على خدمات واضحة، إذا لزم الأمر سندافع عن حقوقنا".

وكان مبابي قد رفض المشاركة في جلسة تصوير جماعي وأنشطة رعاية كانت مقررة يوم الثلاثاء لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية، بما في ذلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وشركات المراهنات، التي ترتبط بعقود مع المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي في بيان "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".

وقال الاتحاد الفرنسي "يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن".

وتستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم يوم الخميس ثم تلعب في ضيافة الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.

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