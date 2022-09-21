رونالدو يتفوق على ميسي برقم جديد خارج المستطيل الأخضر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، على منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والعديد من نجوم كرة القدم العالمية، برقم جديد خارج حدود المستطيل الأخضر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن رونالدو اختير على رأس المشاركين في كأس العالم 2022 كأكثر لاعب كرة قدم يمتلك عدد متابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث يحتوي حسابه الرسمي على 481 مليون متابع أكثر من أي لاعب آخر.

وأكدت الصحيفة أن هناك تحليل أجرته شركة الإحصاء Nielsen Sports، لتقييم إجمالي عدد المتابعين على الحسابات الرسمية للاعبي كرة القدم ونموهم في العام الماضي، ومعدل المشاركة ومتوسط قيمة العلامة التجارية لكل منشور، مشيرة إلى أنه أسفر عن ارتفاع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريباً خلال العام الماضي، بمعدل مشاركة نسبته 2.25%، وتقدر قيمة كل منشور له بـ 3.1 مليون جنيه إسترليني، ليتفوق رونالدو على ميسي الذي يمتلك في حسابه 360 مليون متابع، وتبلغ قيمة المنشور الفردي لديه 2.3 مليون جنيه إسترليني.

واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان المركز الثالث بـ 178 مليون متابع، وجاء بعده زميله الفرنسي كيليان مبابي بـ 72 مليون و500 ألف متابع، حيث تبلغ قيمة منشوراتهما الفردية ما يزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني.

واختير نجم خط وسط برشلونة جافي، كأفضل لاعب مذهل منتظر ظهوره في كأس العالم 2022 بعمر 18 عاماً، ويتابعه 6.2 مليون متابع بزيادة 5165٪ عن العام الماضي.

وجاء حساب منتخب فرنسا بطل مونديال 2018 الذي يحتوي على 11.7 مليون متابع، على رأس الفرق الأكثر شعبية عبر المنصة، كونه يضم عدد كبير من النجوم مثل مبابي وكريم بنزيما وكانتي وبوغبا المتواجدين في قائمة أفضل 10 لاعبين والأكثر متابعة على "انستجرام".

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