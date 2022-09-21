ارتفاع أرباح برشلونة في ميزانية موسم 2022/23

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نمت أرباح نادي برشلونة هذا موسم، وفق ميزانية موسم 2022/23، التي أعلنها صادق عليها رسميا مجلس إدارة النادي، أول أمس الاثنين.

وكشف بيان للنادي، أن ميزانية الدخل التشغيلي لبرشلونة تبلغ 1255 مليون يورو، مع توقع وجود أرباح قدرها 274 مليون يورو، وهو ما يفوق تحقيق ربح قدره 98 مليون يورو بالموسم الماضي.

وسبق وأن أنهى مجلس إدارة برشلونة السنة المالية 2021/22 بإيرادات بلغت 1017 مليون يورو وأرباح 98 مليون يورو.

كما أعلن برشلونة، الانتهاء من تطوير المشروع الأساسي المتقدم، وأكمل النادي عملية تقديم العطاءات لبناء الاستاد الجديد، بما يتوافق مع إدارة العمل.

كما اختار برشلونة يوم الأحد، 9 أكتوبر المقبل، لعقد الجمعية العامة العادية للأعضاء، وسيكون الاجتماع عن بعد وسيحضر 4451 شريكا، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز