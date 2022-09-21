جنوب إفريقيا تعلن نيتها استضافة كأس العالم للسيدات 2027

المصدر: أ ف ب

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أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الثلاثاء نيته تقديم ترشيحه لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2027 بعدما نظَّمت بلاده نسخة 2010 للرجال.

وصرح الرئيس المدير العام للاتحاد الحنوب إفريقي تيبوغو موتلانثي لوكالة فرانس برس "نود أن تتاح لنا الفرصة لفرش السجادة الحمراء مرة أخرى في العام 2027 من أجل استضافة البطولة العالمية النسائية".

واتُّخذ القرار في نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي.

وسبق لهولندا وبلجيكا وألمانيا أن أعلنت ترشيحها للاستضافة سابقا. وكانت جنوب إفريقيا مرشحة لاستضافة نسخة عام 2023 لكنها انسحبت في النهاية.

في العام 2010، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تستضيف كأس العالم لكرة القدم للرجال.

وأقيمت المباريات الـ 64 التي نظمت في شهر واحد في عشرة ملاعب، خمسة منها بنيت خصيصا للعرس العالمي. ويتم استخدام هذه المرافق الآن من قبل فرق كرة القدم والركبي.

وتمثل منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب وزامبيا ونيجيريا القارة السمراء في النسخة المقبلة لكأس العالم للسيدات في العام 2023، والتي ستستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

في المقابل، تأهلت الكاميرون والسنغال بين المنتخبات العشرة التي ستخوض الأدوار الفاصلة في فبراير المقبل من أجل البطاقات الثلاث الأخيرة للمونديال النسائي.

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