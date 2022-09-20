رسمياً.. استبعاد روسيا من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرارًا رسمياً بمنع المنتخب الروسي من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ليواصل قرارته ضد الأندية والمنتخبات الروسية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن الاتحاد الروسي عن قرار نظيره الأوروبي، بمنع منتخبه من المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي ستقام في ألمانيا.

وكان "يويفا" قرر في وقت سابق، منع الأندية الروسية من المشاركة في البطولات القارية، على رأسها منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولن يتواجد منتخب روسيا ضمن قرعة التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، التي ستقام 9 أكتوبر المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية.

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