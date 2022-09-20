مانشستر سيتي يكلف طبيباً خاصاً بمرافقة هالاند مع منتخب النرويج

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كلف نادي مانشستر سيتي، أحد أفراد الفريق الطبي في النادي الإنجليزي بمرافقة آرلينغ هالاند، مهاجم الفريق السماوي خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده النرويج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي قام بهذه الخطوة، لمراقبة الروتين اليومي لهالاند، على أن يكون الطبيب جزءاً من الفريق الطبي للمنتخب النرويجي بحسب تصريح مدرب المنتخب.

ويعد ماريو بافوندي المعالج الرياضي بنادي مانشستر سيتي الذي تم تعيينه خلال الموسم الأول لبيب غوارديولا، هو المسؤول عن متابعة هالاند لتطوير لياقته البدنية.

وقال مدرب منتخب النرويج إن بافوندي كان على اتصال مع المنتخب النرويجي قبل مواجهة سلوفينيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، وجاء ليعمل مع المنتخب بتوصية من هالاند الذي يثق في ماريو كثيراً.

ويستهدف مانشستر سيتي حفاظ هالاند على مستواه البدني خلال فترة تواجده بمعسكر منتخب النرويج، حتى لا يتأثر سلباً بفترة التوقف.

وأظهر هالاند تألقاً واسعاً منذ انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي بجميع النواحي، سواء الخاصة بالتهديف أو صناعة الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة.

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