رئيس وزراء إسبانيا يدعم فينيسيوس ضد العنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دعم بيدرو سانشيز رئيس مجلس الوزراء في إسبانيا، لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي وجهت له عبارات عنصرية خلال الأيام الماضية، بسبب طريقة احتفاله بالأهداف.

وقال بيدرو سانشيز في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "بصفتي مشجع لأتلتيكو مدريد، فما حدث مُحزناً بالنسبة لي".

وتابع: "يجب أن يكون هناك رد قوي من الأندية في إسبانيا ضد هذه الحملات، وهذا ما سأطلبه من فريقي لمواجهة هذا النوع".

وفي نفس الشأن، قال خوسيه مانويل فرانكو وزير الرياضة في إسبانيا أنه عن يقين بأن غالبية مشجعي أتلتيكو مدريد ليسوا عنصريين، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القانون بشكل كامل على المتورطين.

وطالب فرانكو الإعلام بالتعاون مع الأندية من أجل وضع حد للعنصرية في كرة القدم الإسبانية.

وأتم قائلاً: "سنقوم بتحليل جميع المعلومات التي ستصل للجنة مكافحة العنف، وسيتم نقلها إلى وزارة العدل حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب".

وكانت رابطة الدوري الإسباني بدأت في التحرك الرسمي، بشأن أزمة الهتافات العنصرية التي وجهت ضد فينيسيوس، على هامش مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي، التي فاز بها الريال 1/2 بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقامت جماهير أتلتيكو مدريد قبل انطلاق المباراة بتوجيه هتافات عنصرية ضد فينيسيوس خارج ملعب ميتروبوليتانو، مستعينين بدمية على شكل قرد لتشبيهها باللاعب، في إهانة صريحة ضده.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رابطة الدوري الإسباني تقوم بإعداد تقرير خلال الوقت الحالي يشمل جميع الأحداث التي شهدتها المباراة، سواء داخل الملعب أو خارجه، على أن يتم تقديمه للجنة مكافحة العنف والشغب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير سيتضمن جميع الهتافات العنصرية الموجهة ضد فينيسيوس خارج الملعب، وكذلك بعض الأفعال التي قامت بها جماهير الأتلتيكو أثناء سير المباراة، بعدما توقف الديربي عند الدقيقة 18 بسبب إلقاء جماهير أتلتيكو المخلفات على أرضية الملعب لمضايقة لاعبي ريال مدريد، وهو الأمر نفسه الذي تكرر خلال أحداث الشوط الثاني.

وأكدت الصحيفة أن تقرير رابطة الدوري الإسباني سيدين الهتافات العنصرية التي وجهت ضد فينيسيوس وكذلك أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأتلتيكو أثناء المباراة، مشددة على أن هناك عقوبات رادعة تنتظر اللوس كولتشونيروس وجماهيره من قبل هيئة مكافحة الشغب.

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