روديغر: بنزيما مثل الرئيس في ريال مدريد.. وزيارة منزلية وراء انضمامي للنادي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أنطونيو روديغر لاعب فريق ريال مدريد، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنغي، بمثابة الرئيس داخل صفوف الفريق، مشيراً إلى أن زيارة مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمنزله كانت سبباً رئيسياً في انضمامه إلى صفوف الفريق الإسباني.

وقال روديغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "بالنسبة لي لم يكن هناك إمكانية أو خيار ثالث، إما التجديد مع تشيلسي أو الخروج لريال مدريد".

وتابع "ذات يوم كنت في بيتي وسمعت أحداً يطرق باب المنزل، حين فتحت كان أنشيلوتي هو من جاء، دخل جلس معي على المائدة، كان بقمة التواضع وتحدثنا لمدة ساعتين، لم يسبق لأي مدرب أن عاملني بهذه الطريقة أو قام بشيء من هذا القبيل".

وأضاف "حين أشاهد لاعبين مثل توني كروس ومودريتش، وكريم بنزيما أشعر بالهدوء والثقة، تعودوا على لعب النهائيات، أصبح لعب مباراة نهائية كبيرة أمراً طبيعياً بالنسبة لهم".

وعن إمكانية تشغيل الموسيقى والأغاني لزملائه بغرف الملابس في ريال مدريد مثلما كان يفعل في تشيلسي، قال روديغر مازحاً "لا يوجد إمكانية في ريال مدريد، بنزيما هو الرئيس"، في إشارة إلى قوة بنزيما داخل صفوف الريال.

وأتم روديغر، قائلاً "نستمتع كثيراً بيننا كلاعبين في ريال مدريد لا يوجد مجموعة سهلت علي انسجامي مثل ما حدث معي في الريال، بيبي كان أكبر قدوة لي هنا، تمنيت دائماً أن أكون مثله، كنت أتابع مبارياته بدون انقطاع وأرى كيف يقوم بإيقاف خصومه ومنافسيه، بيبي كان اللاعب الوحيد الذي انتظرته ساعة، فقط لأحصل على قميصه".

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