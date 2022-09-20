ليفاندوفسكي: لم أتوقع رد فعل جماهير برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن سعادته بالتواجد بين صفوف الفريق الكتالوني، مشدداً على أنه لم يتوقع ردود الأفعال الإيجابية ناحيته من جانب جماهير البرسا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "منذ أيامي الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب، أنا فخور بتواجدي مع البرسا، ولم أتوقع أن تغني الجماهير باسمي في كامب نو بهذه السرعة، كل هذا يجعلني أشعر وكأنني هنا منذ فترة طويلة".

وواصل "أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل الآن، يمكنني أن أطلب الطعام بنفسي، وأتعرف على الثقافة والمدينة تدريجياً، أتكيف بشكل جيد مع الحياة اليومية في برشلونة".

وعن زملائه الشباب في برشلونة، قال ليفا "بيدري وجافي وفيران وفاتي حريصون دائماً على التحدث والسؤال باستمرار، أحاول أفيدهم بخبراتي لأني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق".

وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن خسارة برشلونة من بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، حيث قال "كانت مواجهة لا يجب أن نخسرها، كان يجب أن نحقق الفوز، وإذا كنا لم نستطع ذلك فكان لابد ألا نخسر، لكنه درساً بالطبع سنتعلم منه لنهاية الموسم".

وواصل "ارتكبنا بعض الأخطاء فاستقبلنا الهدف الأول، وبعد الهدف كنا نريد التعادل، ولكننا استقبلنا هدفاً آخر".

وبخصوص استقبال جماهير فريقه السابق بايرن ميونخ، قال ليفا "لم أخش صافرات الاستهجان، حيث تواجدت في ميونخ بعد الانتقال إلى البارسا والتقيت ببعض الأشخاص في الشارع وسمعت ما قالوه عني ورأيت كيف عاملوني".

وأردف "مشجع البايرن دائماً ما يكون ذكياً، ويمكنه الفهم والتمييز بين الحقيقة والشائعات إنهم يعرفون، ويتذكرون الشخص الذي كنت عليه وكيف تصرفت وماذا فعلت، لقد كان شعوراً غريباً بالنسبة لي أن أخوض المباراة ضد بايرن في ملعب أليانز أرينا، وأذهب إلى غرفة ملابس الفريق الضيف".

وأتم "لم أفكر أن كأس العالم المقبل سيكون الأخير لي مع المنتخب، أعتقد فقط أنه يعد حدثاً خاصاً، ويختلف عن كل ما سبقه في التاريخ".

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