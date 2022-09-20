أسوأ لاعب.. نال البطاقة الحمراء خلال 9 ثوان وأبكى أمه على المدرجات "فيديو"

المصدر: البيان

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لم يكد اللاعب الياباني شويا ناكاجيما تطأ قدماه أرض الملعب حتى نال البطاقة الصفراء ثم تم طرده بالحمراء بعد تدخله الخشن على لاعب الفريق الخصم.

ووصفت تقارير إعلامية اللاعب الذي شارك مع فريقه التركي أنطاليا سبور بـ"أسوأ ظهور لأول مرة على الإطلاق"، بعدما تم طرده من الملعب ولم يمر على مشاركته سوى 9 ثوان فقط. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وحصل ناكاجيما (28 عاما) القادم من بورتو لأنطاليا سبور، على البطاقة الحمراء خلال مشاركته الأولى مع الفريق التركي أمام نادي أضنة دمير سبور.

وجاء قرار حكم المباراة بطرد اللاعب بعد التدقيق مع حكم "الفار"، مستبدلا البطاقة الصفراء التي كان قد رفعها أولا بأخرى حمراء.

وحسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فقد سلط مخرج المباراة الكاميرا على عائلته التي بدت في حالة صدمة من خروج ناكاجيما المبكر، بينما ظهرت والدته وهي تبكي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بفوز أضنة دمير سبور على فريق ناكاجيما بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل أنطاليا سبور المرتبة 13 في ترتيب الدوري التركي بعد 7 مباريات فاز خلالها مرتين وخسر 5 لقاءات.

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