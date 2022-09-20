"سواريس" متاح لأي فريق قبل 20 يوماً من انطلاق المونديال

المصدر: أ ف ب

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سيغادر مهاجم منتخب الأوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وسيكون سواريس (35 عاما) لاعب أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الانجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، متاحا للانتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان سواريس انتقل الى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاما من مغادرته.

وقال رئيس ناسيونال خوسيه فوينتيس "حالما ينتهي الموسم (في الأوروغواي)، سيغادر سواريس. هذا ما اتفقنا عليه. أقول هذا الأمر لكي أضع حدا لأي توقعات خاطئة. لقد بذل جهودا كبيرة للمجيء الى هنا. سواريس سيرحل".

وينتهي الموسم في الدوري الاوروغوياني في 31 أكتوبر، أي قبل 20 يوما من انطلاق مونديال قطر، حيث سيكون سواريس ضمن تشكيلة الأوروغواي في العرس الكروي، علما بانه افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.

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