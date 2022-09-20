نوانيري ابن الـ 15 عاماً يدخل تاريخ «البريميرليغ»

المصدر: باريس - أ ف ب

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من مقاعد الدراسة إلى صفحات تاريخ «البريميرليغ»، ومن بين ألعاب الأطفال إلى سجلات الكبار بعالم الكرة المستديرة، دوّن الشاب الصغير إيثان نوانيري (15 عاماً) اسمه كأصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بمشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال مع برنتفورد، بالجولة الثامنة والتي انتهت بفوز «المدفعجية» بثلاثية، واستعادته صدارة الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي،و أظهر نوانيري قدرته على مواكبة الهجمات، من دون خوف، واندمج سريعاً في زملائه.

وحطّم نوانيري، الطالب في المدرسة، الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة هارفي إليوت، لاعب ليفربول الحالي، حينما شارك بقميص فولهام في سن الـ16 عاماً عام 2019، كما كسر نوانيري الرقم القياسي لأصغر لاعب يدافع عن ألوان أرسنال، والذي كان يحمله الإسباني فابريغاس.

وكان متوقعاً أن يخوض نوانيري الموسم الحالي مع فريق تحت 18 عاماً، ولكن تم ترفيعه إلى فريق تحت 21 عاماً بفضل أدائه المميز، قبل أن يلعب مباراة أرسنال الأخيرة، علماً أنه سجل الشهر الماضي هدفاً لمنتخب إنجلترا تحت 17 عاماً.

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