كورتوا يستعين بدوري أبطال أوروبا للرد على إهانات جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على الإهانات التي وجهت ضده، من جانب جماهير أتلتيكو مدريد خلال مباراة الديربي، أمس الأحد.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد قامت أثناء المباراة بتوجيه السباب لكورتوا، ولكن اكتفى الحارس بالرد عليها من خلال الإشارة على شعار دوري أبطال أوروبا الموشوم على ذراعه الأيسر.

وجاءت إشارة كورتوا كون فريقه ريال مدريد هو بطل دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الأخيرة، وهو الإنجاز الذي فشل الأتلتيكو في تحقيقه على مر تاريخه، رغم وصوله للمباراة النهائية 3 مرات من قبل، أعوام 1974 و2014 و2016، فكانت الخسارة الأولى أمام بايرن ميونخ، أما خسارتا القرن 21 جاءا على يد ريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية، أن رابطة الدوري الإسباني تقوم حالياً بإعداد تقرير يشمل جميع الأحداث التي شهدت خروج جماهير أتلتيكو مدريد عن النص خلال الديربي، سواء داخل الملعب أو خارجه، والتي كان أبرزها توجيه هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وكذلك إلقاء بعض المخلفات داخل أرضية الملعب الأمر الذي نتج عنه توقف اللعب.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن تقرير الرابطة، سيتم تقديمه إلى لجنة مكافحة الشغب من أجل اتخاذ قرارها ضد جماهير الأتلتيكو.

وكان ريال مدريد نجح في حسم نتيجة الديربي لصالحه، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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