أول تحرك رسمي.. عقوبات رادعة في انتظار أتلتيكو مدريد وجماهيره بسبب فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأت رابطة الدوري الإسباني في التحرك الرسمي، بشأن أزمة الهتافات العنصرية التي وجهت ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على هامش مباراة الديربي، أمس الأحد.

وفاز ريال مدريد على نظيره أتلتيكو مدريد 1/2 بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، وقبل انطلاق المباراة قامت جماهير الأتلتيكو بتوجيه هتافات عنصرية ضد فينيسيوس خارج ملعب ميتروبوليتانو، مستعينين بدمية على شكل قرد لتشبيهها باللاعب، في إهانة صريحة ضده.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رابطة الدوري الإسباني تقوم بإعداد تقرير خلال الوقت الحالي يشمل جميع الأحداث التي شهدتها المباراة، سواء داخل الملعب أو خارجه، على أن يتم تقديمه للجنة مكافحة العنف والشغب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير سيتضمن جميع الهتافات العنصرية الموجهة ضد فينيسيوس خارج الملعب، وكذلك بعض الأفعال التي قامت بها جماهير الأتلتيكو أثناء سير المباراة، بعدما توقف الديربي عند الدقيقة 18 بسبب إلقاء جماهير أتلتيكو بعض المخلفات على أرضية الملعب لمضايقة لاعبي ريال مدريد، وهو الأمر نفسه الذي تكرر خلال أحداث الشوط الثاني.

وأكدت الصحيفة أن تقرير رابطة الدوري الإسباني سيدين الهتافات العنصرية التي وجهت ضد فينيسيوس وكذلك أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأتلتيكو أثناء المباراة، مشددة على أن هناك عقوبات رادعة تنتظر اللوس كولتشونيروس وجماهيره من قبل هيئة مكافحة الشغب.

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