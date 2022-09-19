على رأسها الشرق الأوسط.. ثلاث مناطق مرشحة لاستضافة دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن مفاجأة كبيرة بشأن مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث أكدت أن هناك مقترحاً بإقامة بعض مباريات المسابقة خارج القارة العجوز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلاً عن "ذا أثليتك"، شهد آخر اجتماع بين اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجمعية العامة لاتحاد الأندية الأوروبية، طرح أفكار لتطوير كرة القدم وزيادة الإيرادات، منها نقل بعض مباريات دوري الأبطال إلى الشرق الأوسط أو الصين أو قارة أمريكا الجنوبية تحديداً بالولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، قائلة "إحدى الأفكار التي تم طرحها والتي يفضلها بعض المديرين التنفيذيين لكبار الأندية الأوروبية، تكمن في نقل بعض المباريات خارج أوروبا، مما يسهل من حضور كم أكبر من جماهير الأندية المشاركة حول العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان وأحد رؤساء الجمعية العامة للأندية الأوروبية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يعتبر من الداعمين للفكرة، مؤكدة أنه من ضمن الاقتراحات أيضاً نقل مباراة السوبر الأوروبي بين بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي لخارج القارة.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأمور مازالت قيد المناقشات، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تواجه معارضة كبيرة من قبل جماهير أوروبا.

وفي نهاية تقريرها أكدت الصحيفة، أنه حال نقل أي مباراة بدوري الأبطال كخطوات أولى تجريبية، ستكون من أدوار المجموعات وليس أي مباراة بالأدوار الإقصائية.

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