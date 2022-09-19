لم يحدث منذ 67 عامًا.. كبار الدوري الإيطالي يستنسخون حدثاً تاريخياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استنسخت الفرق الكبرى بالدوري الإيطالي، حدثاً تاريخياً لم يحدث منذ 67 عاماً.

وكانت منافسات الجولة السابعة من الكالتشيو التي أقيمت أمس الأحد، شهدت تعرض كبار إيطاليا (ميلان - انتر ميلان - يوفنتوس - روما) للخسارة.

وخسر ميلان أمام نابولي 1/2، بينما خسر انتر أمام أودينيزي 1/3، وسقط يوفنتوس أمام مونزا 0/1، وهُزم روما أمام ضيفه أتالانتا بنفس النتيجة.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإنه لم يحدث أن تتلقى فرق ميلان وانتر ميلان ويوفنتوس وروما، خسارة في نفس اليوم بالدوري الإيطالي، منذ 13 فبراير عام 1955.

ويتصدر حالياً نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب الوصافة، حيث حقق كل منهما 5 انتصارات وتعادلين خلال منافسات الموسم الجاري.

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