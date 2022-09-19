خسارة يوفنتوس أمام مونزا تكتب حدثاً تاريخياً بالدوري الإيطالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة يوفنتوس ومضيفه مونزا بالدوري الإيطالي التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، حدثاً تاريخياً.

وكان يوفنتوس واصل نتائجه المتواضعة هذا الموسم وخسر أمام مونزا، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ليواصل الفريق الملقب بالسيدة العجوز مسلسل نزيف النقاط، ويتوقف رصيده عند النقطة 10، تضعه في المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو.

وجاء هدف مونزا الوحيد عن طريق لاعبه الدنماركي كريستيان غيثكيير في الدقيقة 74 من عمر المباراة، التي لعبها يوفنتوس بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 40 بعد تعرض لاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للطرد.

وكتب نادي مونزا اسمه في سجلات التاريخ بهذا الفوز، حيث يعتبر هذا هو الفوز الأول له بالدوري الإيطالي عبر التاريخ بعدما تمكن من الصعود إلى الكالتشيو الموسم الحالي لأول مرة، إذ تعرض للهزيمة في 5 لقاءات وتعادل في لقاء واحد خلال منافسات الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فريق كاتانزارو حقق نفس الإنجاز من قبل، حيث يعتبر هو أول فريق يحقق أولى انتصاراته بالدوري الإيطالي عبر تاريخه على حساب يوفنتوس.

وكتب فوز مونزا الانتصار الأول له أيضاً على اليوفي في كل المسابقات، إذ التقيا من قبل مرة واحدة فقط عام 1987 في بطولة كأس إيطاليا، وفاز يوفنتوس وقتها بهدف دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز