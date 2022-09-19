ميسي ونيمار يواصلان تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل ثنائي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، تحطيم الأرقام القياسية، سواء خلال مسيرتهم الكروية بشكل عام، أو مع العملاق الفرنسي.

وكان ميسي افتتح التسجيل لباريس سان جيرمان في مباراة ليون عند الدقيقة 5، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي، من صناعة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد صنع كل من ميسي ونيمار للآخر 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، أكثر من أي ثنائية أخرى في مختلف الدوريات الكبرى.

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم و6 أهداف في كل المسابقات، علماً بأنه سجل 6 أهداف الموسم الماضي بالكامل.

يذكر أن ميسي ونيمار سبق وتزاملا في برشلونة لمدة 4 سنوات، قبل أن يرحل نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017، ويلحق به ميسي في صيف 2021.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز