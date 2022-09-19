تحدي الـ 10 أهداف.. فالفيردي يُنصف أنشيلوتي ويصل لهدفه الرابع

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، توهجه هذا الموسم وذلك بعدما أحرز هدفاً في شباك أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، وساهم في حسم الميرنغي لنتيجة الديربي.

وفاز ريال مدريد على غريمه أتلتيكو 1/2، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن رودريغو غوس من تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18، وعزز فيديريكو فالفيردي النتيجة لصالح الميرنغي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليواصل تألقه هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في أول 9 لقاءات خاضها رفقة الريال، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ووصل فالفيردي من خلال أهدافه الأربعة هذا الموسم، إلى أكبر عدد من الأهداف التي أحرزها في موسم واحد خلال مسيرته.

وكان المخضرم كارلو أنشيلوتي، أعلن عن تحدٍ خاص بينه وبين فالفيردي قبل بداية الموسم الجاري، حيث قال المدرب الإيطالي "سأمزق رخصتي التدريبية، إذا لم تسجل 10 أهداف هذا الموسم"، ويبدو أن فالفيردي دخل التحدي بكل قوة مع كارلو، واقترب من تحقيق نصف المعادلة بعدما وصل لهدفه الرابع خلال 9 مباريات بالموسم الجاري.

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