عمره 15 عامًا.. لاعب أرسنال يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح إيثان نوانيري لاعب أرسنال، أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك نوانيري في فوز أرسنال على حساب برينتفورد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر نوانيري في مباراة أرسنال وبرينتفورد، خلال الوقت الإضافي للمباراة، حيث شارك بديلاً للبرتغالي فابيو فييرا، ليسجل مشاركته الأولى مع الجانرز.

وبهذه المشاركة، أصبح نوانيري أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعمر 15 عامًا و181 يوماً، كما أصبح أول لاعب من مواليد 2007 يخوض مباراة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

يذكر أن هارفي إليوت لاعب ليفربول يعتبر ثاني أصغر لاعب يشارك في منافسات الدوري الإنجليزي بعمر 16 عامًا و38 يوماً، ويأتي بعده ماثيو بريجز لاعب فولهام السابق الذي شارك لأول مرة عام 2007 بعمر 16 عامًا و68 يوماً.

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