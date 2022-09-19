بعد أسيست الديربي.. تشواميني يجاور بنزيما في قائمة تاريخية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد، إنجازًا تاريخياً مع الميرنغي على مستوى مواجهات الديربي أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد.

وبدأ تشواميني أساسياً في مباراة ديربي مدريد، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، واستضافها ملعب ميتروبوليتانو، وحسمها ريال مدريد لصالحه بنتيجة 1/2.

ونجح تشواميني في صناعة الهدف الأول لريال مدريد عن طريق تمريرة رائعة لزميله البرازيلي رودريغو غوس وضعه بها أمام مرمي السلوفيني يان أوبلاك حارس الأتلتيكو، ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن تشواميني أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد يقدم تمريرة حاسمة في الديربي الأول له أمام أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني، خلال القرن الحادي والعشرين وهو في عمر الـ 22 عامًا و234 يوماً.

وأكدت الشبكة أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، يعد أصغر لاعب في تاريخ الميرنغي صنع هدفاً في الديربي الأول له أمام أتلتيكو مدريد، وذلك في نوفمبر 2009 عندما كان عمره 21 عامًا و323 يوماً.

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