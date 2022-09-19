"الحشرة".. ليساندرو مارتينيز يطلق على رونالدو لقباً مثيراً للجدل

المصدر: البيان

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ربما بدافع الحب والصداقة القوية التي نشأت بين الطرفين أطلق مدافع مانشستر يونايتد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لقب الحشرة على الدون كريستيانو رونالدو، واللقب يعني قوة رونالدو على التهام وهزيمة الخصم.

ولقب "الحشرة" جاء بعد أن نشر رونالدو صورة له من الفوز على ساوثهامبتون في نهاية أغسطس الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. وعندها منح مارتينيز رونالدو اللقب الجديد بتعليق على المنشور.

ويبدو أن الثنائي يستخدمان ذلك الاسم كثيرا فيما بينهما، حيث كتب: "El bichoooo" وهي التي تعني "الحشرة".

وفشلت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، في إيجاد تفسير واضح لاختيار مارتينيز لذلك الاسم ليطلقه على رونالدو، لكنها أكدت أن علاقة صداقة كبيرة تشكلت في الأسابيع الماضية بين الثنائي.

وسبق أن قال مارتينيز عن رونالدو: "نحن نعلم كم هو مهم هو وأهدافه، سيكون من الرائع أن يسجل من أجل دعم ثقته بنفسه، ومن أجل الفريق".

وفي وقت سابق عندما كان يلعب رونالدو بقميص ريال مدريد، ابتكر المذيع الرياضي الإسباني مانولو لاما مصطلح "El Bicho" خلال تعليق إذاعي على إحدى مباريات الملكي في الدوري الإسباني، وهذا يعني "الحشرة" بالإسبانية والتي يمكن أن تخيف وتلتهم المدافعين.

يذكر أن رونالدو نجح في هز الشباك لمصلحة مانشستر يونايتد للمرة الأولى هذا الموسم ضد شريف تيراسبول في الدوري الأوروبي الخميس الماضي من ركلة جزاء.

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