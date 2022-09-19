رودريغو يدعم فينيسيوس برقص "السامبا" في "ديربي مدريد"

المصدر: وكالات

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حرص البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد على دعم مواطنه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور، خلال لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، ضد أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

واحتفل رودريغو بتسجيله هدف التقدم لريال مدريد في شباك مضيفه أتلتيكو، عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بطريقة فينيسيوس جونيور، الذي شاركه الرقص والفرحة مع بقية لاعبي "الميرينغي" في إشارة إلى الدعم لـ"فيني".

وكان كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، قد حذر فينيسيوس جونيور من الرقص حال تسجيله هدفا في شباك "الروخي بلانكوس" خلال "ديربي" العاصمة مدريد، الذي يجمع قطبي العاصمة الكرويين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأكد كوكي أن رقص فينيسيوس في حال التسجيل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" سيمثل "مشكلة بالتأكيد".

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