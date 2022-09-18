تأثير هجومي مميز وتألق خاص.. «تريزيجيه» صفقة طرابزون الرابحة

المصدر: تقرير : سارة عبدالباقي

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واصل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف بصفوف طرابزون سبور التركي تألقه الملفت رفقة فريقه، وإثبات تأثيره الهجومي المميز بعدما شارك اليوم الأحد، في فوز فريقه على غازي عنتاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي.

ولم يحصل تريزيجيه على فرصة للمشاركة أساسياً رفقة أستون فيلا الإنجليزي، الأمر الذي عجل برحيله إلى صفوف طرابزون يوليو الماضي، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري التركي الذي اعتاد على التألق بمنافساته، بعدما سبق وارتدى قميصي بشكتاش وقاسم باشا.

وسرعان ما ظهر تأثير تريزيجيه مع طرابزون بمختلف المسابقات، والأرقام خير دليل على ذلك، فخلال منافسات الدوري التركي، سجل تريزيجيه هدفين وصنع هدفاً في 7 مباريات أي ساهم في 3 أهداف، وكانت آخر بصماته خلال مواجهة اليوم أمام غازي عنتاب، حيث سجل تريزيجيه هدف فريقه الأول من تسديدة قوية سكنت الشباك، ثم حصل على ركلة جزاء سجل من خلالها فريقه الهدف الثاني.

ولم يقتصر تألق تريزيجيه على المستوى المحلي فقط، بل أظهر تألقه في منافسات الدوري الأوروبي بعدما سجل هدفاً وصنع آخر خلال فوز فريقه على ريد ستار بهدفين مقابل هدف أي ساهم الدولي المصري، في هدفي فريقه الذي حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة بهذا الفوز.

وبشكل عام خاض تريزيجيه منذ انضمامه لصفوف طرابزون سبور التركي 12 مباراة، ساهم خلالها بخمسة أهداف، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، ليؤكد أنه مكسباً كبيراً وصفقة رابحه لناديه التركي.

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