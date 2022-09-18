على خلفية تصريحات مثيرة..يوفتتوس يستعد لتغريم إليجري

المصدر: البيان

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عقوبات مالية تنتظر ماسيميليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس، إثر إجرائه حوراً مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أمس السبت، دون الحصول على تصريح من إدارة النادي الأمر الذي دفع إدارة السيدة العجوز إلى التفكير في تغريم المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس لم تكن على علم بإجراء أليجري الحوار الذي جاء دون تصريح الذي تسبب في حالة من الغضب لدى إدارة النادي.

وأحدثت تصريحات المدرب المثيرة حالة من الصدمة لدى لاعبي الفريق حيث ذكرت أسماؤهم في الحوار، كما أن الحديث تناول معاناة يوفنتوس بسبب غياب اللاعبين الأساسيين إثر تعرضهم للإصابة، وأن الفريق الحالي الذي يشارك في المنافسات ليس هو يوفنتوس الحقيقي وفقاً لحديث المدرب الجيري مع الصحيفة.

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس خسر من نظيره مونزا 0-10 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

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