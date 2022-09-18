قبل الديربي.. أتلتيكو مدريد يتضامن مع فينيسيوس ضد العنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تضامن رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ضد حملة العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال سيريزو في تصريحاته لـ "راديو ماركا": "فينيسيوس جونيور من حقه الاحتفال بالطريقة التي يراها مناسبة".

وتابع: "إذا رقص فينيسيوس، سأطلب منه أن يعلمني كيف أرقص السامبا".

وأضاف: "إذا كان يريد الاحتفال فدعوه يحتفل كما يريد، طالما الأمر في حدود الاحترام".

وكان بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، وجه عبارات عنصرية لفينيسيوس بسبب احتفاله بالرقص، حيث قال: "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فلتذهب إلى قاعات سامبودرومو، هنا ما عليك فعله هو احترام زملائك والتوقف عن التصرف مثل القرد".

وتعرض رئيس رابطة المحترفين لانتقادات شديدة عقب تصريحه، الأمر الذي دفعه لتقديم اعتذاره لفينيسيوس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أريد أن أوضح أن عبارة عزف القرد التي أساء استخدامها لوصف رقصة احتفال هدف فينيسيوس قلتها بشكل مجازي، وبما أن نيتي لم تكن أسيء إلى أي شخص، فإنني أود أن أعتذر عن ذلك".

يأتي ذلك بخلاف تهديد كوكي قائد الأتلتيكو لفينيسيوس بعدم الرقص حال إحرازه هدف في الديربي، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة.

ويلتقي ريال مدريد، اليوم الأحد، مع أتلتيكو مدريد بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة هامة ومرتقبة.

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