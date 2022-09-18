أول تعليق من جيسوس بعد احتفاله أمام برينتفورد على طريقة فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب غابرييل جيسوس لاعب أرسنال عن سعادته بفوز فريقه على برينتفورد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان جيسوس سجل هدف أرسنال الثاني في شباك برينتفورد، واحتفل على طريقه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، كنوع من التضامن مع مواطنه، الذي عانى من تعرضه للعنصرية خلال الأيام الماضية.

وقال جيسوس في تصريحات عقب المباراة: "منذ بداية المباراة أظهرنا قوتنا الهجومية، وكذلك رغبتنا في التسجيل".

وعن الاحتفال على طريقة فينيسيوس، قال جيسوس: "بالطبع الاحتفال أهديه إلى فينيسيوس، لابد أن تتوقف العنصرية، لذلك تضامنت معه في الاحتفال".

وكان فينيسيوس جونيور تعرض لهجوم عنصري من جانب بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، بعدما صرح الأخير قائلاً: "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فلتذهب إلى قاعات سامبودرومو، وهنا ما عليك فعله هو احترام زملائك والتوقف عن التصرف مثل القرد"، ما ترتب عليه لجوء ريال مدريد إلى القضاء للدفاع عن لاعبه.

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