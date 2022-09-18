أرسنال يبتلع برينتفورد ويحتفل بالصدارة على طريقة فينيسيوس (فيديو)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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استعاد أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على برينتفورد 0/3، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة البريميرليغ.

افتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق ويليام ساليبا، ثم سجل الجانرز الهدف الثاني عن طريق غابرييل جيسوس برأسية قوية في الدقيقة 28.

واحتفل جيسوس بنفس طريقة رقص فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، كنوع من التضامن مع مواطنه، الذي عانى من تعرضه للعنصرية خلال الأيام الماضية.

وفي الدقيقة 49 سجل فابيو فييرا الهدف الثالث لصالح أرسنال، ليستعيد الجانرز صدارة الدوري الإنجليزي، التي استحوذ عليها مانشستر سيتي بعد فوزه أمس السبت على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة البريميرليغ، حيث خاض 7 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وخسر لقاء واحد.

وتجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط يحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليغ، جمعها من 7 مباريات، إذ حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل 3 مباريات، وخسر مباراتين.

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